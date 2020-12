Magazine “Me joguei e ganhei até mais uma cena que não tinha”, diz Nanda Costa sobre sua estreia em Hollywood

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Nanda Costa em Monster Hunter. (Foto: Reprodução)

Nanda Costa falou sobre a sua estreia em Hollywood com o filme Monster Hunter, baseado em um famoso jogo. A brasileira participou de um painel da CCXP Worlds sobre o longa ao lado dos colegas Milla Jovovich e Diego Boneta, além do diretor Paul W. S. Anderson.

“Eu ia matar monstros e nunca tinha feito isso. Fiz um treinamento físico porque sabia que era um filme de ação. Fiz muai thay”, conta Nanda.

A coragem para encarar as cenas de ação sem dublê foi tamanha que ela ganhou até uma cena a mais. “Tinha um guindaste gigante e um cabo de aço. Senti um frio na barriga e a minha boca secou. Estava morrendo de medo, mas não ia perder a oportunidade. Me joguei e ganhei até mais uma cena que não tinha”, contou ela.

Milla também falou sobre o que o elenco teve que enfrentar para gravar as cenas. Ela relembra uma noite fria no deserto em que ela e Nanda estavam encharcadas por uma chuva artificial.

“Sofremos demais. Estávamos no deserto, por volta das 3 da manhã, e trouxeram as máquinas de chuva. Lembro de olhar para a Nanda ensopada e ver todo mundo tremendo no set”, conta Milla.

