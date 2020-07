Os primeiros sintomas apareceram no dia 19 de março.

“Comecei a ter um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de tosse, uma dor no corpo bastante importante.”

Ela não estava cuidando de pacientes com coronavírus. Mas começou a ficar muito cansada.

Carmen foi ao hospital pedir para ser testada. Sem os sintomas clássicos – não tinha febre nem oxigenação baixa – teve de insistir.

Carmen foi para o hospital Albert Einstein. Inicialmente, seu estado não era crítico, então foi encaminhada à enfermaria. Mas como é comum em pacientes com Covid-19, seu quadro se agravou rapidamente.

“Fui internada no dia 27 à noite. Dia 29 de manhã já me levaram para a UTI e me intubaram porque eu estava com um quadro de insuficiência respiratória grave.”

Ela tinha dedicado a carreira aos pacientes, ao ensino e à ciência. Agora, Carmen confiava sua própria vida à técnica que ajudara a desenvolver e aos médicos que treinara.

Carmen Valente saiu da ventilação mecânica após uma semana, mas continuou internada mais 18 dias. Ela recebeu alta do hospital no dia 20 de abril. No início de junho, sem apresentar sequelas, mas ainda fazendo fisioterapia, voltou ao trabalho.