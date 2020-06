Grêmio Médicos da dupla Grenal participam de conferência da CBF para detalhar protocolos médicos

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Foto: (Reprodução/CBF)

Os protocolos utilizados por Grêmio e Inter foram apresentados como exemplo durante uma conferência promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para abordara retomada das atividades dos clubes em meio à pandemia da Covid-19. O encontro online reuniu médicos de outros clubes e representantes da entidade para o evento Webinar “Futebol: Retorno aos treinos – Avaliação inicial”.

Pioneiros no reinício dos trabalhos entre os times brasileiros, os dois clubes gaúchos foram representados por seus médicos para relatar detalhes da rotina no CT Luiz Carvalho, pelo lado tricolor, e no CT Parque Gigante, no lado colorado. O médico Márcio Dornelles foi representante do Grêmio, enquanto o médico Rodrigo Hoffmeister, pelo Inter.

A conferência contou com com a participação do representantes da CBF, Walter Feldman, secretário geral da instituição, e Dr. Jorge Pagura, presidente da comissão médica e combate à dopagem, o infectologista do hospital Israelita Alberto Einstein, Dr. Sérgio Wey, e, representando os clubes, os médicos Rodrigo Lasmar (Atlético-MG e Seleção Brasileira), Flávia Magalhães (América Futebol Clube), Fabiano Winckler (Chapecoense) e Luís Fernando Funchal (Avaí).

