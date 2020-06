Grêmio Grêmio finaliza sexta semana de treinamentos

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A sexta-feira fechou o último treino de mais uma semana de atividades no Grêmio. Esta que foi a sexta desde o reinício no CT Luiz Carvalho. Com os jogadores divididos em grupos e horários diferentes, o trabalho esteve alternado entre academia e gramado.

Seguindo a rotina adotada para esta semana, os atletas iniciaram a apresentação às 8h30, com o grupo A. A preparação física foi responsável pelo treinamento, que contou com treinos específicos para cada atleta visando trabalhar a musculatura. Ao fim de cada seção, cada grupo finalizou a atividade com corrida ao redor do gramado.

O final de semana será mais uma de folga para os atletas. O elenco volta a se reapresentar na próxima segunda-feira (15).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

