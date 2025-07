Política Medidas cautelares contra Bolsonaro atrapalham os planos do PL para as eleições de 2026

22 de julho de 2025

Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais

O PL (Partido Liberal) enfrenta desafios significativos em sua estratégia para as eleições de 2026 devido às medidas cautelares impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a Jair Bolsonaro.

As restrições afetam diretamente os planos da sigla, que contava com Bolsonaro como principal articulador político e mobilizador. As limitações impostas impactam especialmente a capacidade de Bolsonaro em manter contato com diversos atores políticos e participar de manifestações públicas.

O partido havia planejado uma série de articulações estratégicas, incluindo negociações sobre possíveis candidaturas em diferentes Estados.

A impossibilidade de Bolsonaro participar de manifestações públicas afeta a capacidade do PL de mobilizar a sua base de apoiadores. Parlamentares do partido realizaram uma reunião em Brasília, na Câmara dos Deputados, para discutir alternativas e readequar o planejamento político face às novas circunstâncias.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o uso de redes sociais por Bolsonaro inviabiliza, na prática, que o político dê entrevistas à imprensa sem correr risco de prisão.

Em despacho publicado na segunda-feira (21), Moraes afirmou que a prisão preventiva do ex-presidente pode ser decretada se qualquer pessoa ou empresa publicar, em seu próprio perfil, trechos de áudios, vídeos ou transcrições de falas do ex-presidente.

Para Moraes, isso significaria um descumprimento da medida cautelar, pois Bolsonaro estaria “se valendo desses meios para burlar” a proibição de usar as redes. As informações são da CNN.

