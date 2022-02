Inter Medina destaca fragilidade defensiva de Inter após levar três gols para o Ypiranga

Colorado perdeu para o Ypiranga pelo placar de 3 a 1, no Colosso da Lagoa, em Erechim Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

No sábado (05), o Inter visitou o Ypiranga, em Erechim, e conheceu sua primeira derrota na temporada 2022 e no Campoeonato Gaúcho. Mesmo com o elenco principal, Cacique Medina promoveu algumas mudanças na escalação que acabaram não tomando efeito ao perder pelo placar de 3 a 1. Após a partida, o treinador falou em coletiva.

Com o três gols sofridos, Medina confessou que este é um motivo para o time estar com uma fragilidade defensiva, que será corrigida em treinamento. Sobre as falhas do sistema defensivo, o treinador respondeu: “O sistema defensivo parte de toda equipe, não somente da defesa. Temos que ajustar vários problemas, seguir trabalhando para corrigir”.

A partida na primeira etapa foi bastante disputada, terminando empatada em 1 a 1. No segundo tempo, o time colorado não retornou 100% ligado e acabou sendo surpreendido com dois gols rápidos, aos 6 e 7 minutos. “Os gols próximos foram determinantes para o trâmite da partida. Faltou futebol, faltou reação. São coisas que temos que seguir melhorando para chegar ao alto nível”, comentou Medina.

Até aqui são quatro partidas de Medina na casamata colorada. O treinador avaliou seu início de trabalho em Porto Alegre: “Obviamente que colocar uma ideia de jogo não é fácil, não acontece da noite para o dia. Falta tempo para chegar na condição que queremos”.

Medina promoveu algumas mudanças nos 11 iniciais, deslocando Edenilson para atuar centralizado de meia, como David de centroavante. Sobre os testes, o uruguaio explicou: “Temos que colocar alguns jogadores em campo para ver como eles funcionam. Todos tem sua respectiva história dentro do clube, buscamos alternativas para dar oportunidade à todos”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

