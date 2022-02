Inter Papaléo garante confiança em trabalho de Medina e fala sobre possíveis reforços colorados

Por Andrei Severo * | 7 de fevereiro de 2022

Vice de futebol colorado falou em entrevista coletiva após a derrota do Inter para o Ypiranga por 3 a 1, no último sábado (05) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

A derrota para o Ypiranga, pelo placar de 3 a 1, em Erechim, tirou o Inter da primeira colocação no Campeonato Gaúcho. Para apaziguar os ânimos e a decepção da torcida colorada, o vice de futebol do Inter, Emílio Papaléo, falou em entrevista coletiva.

Papaléo fez questão de reiterar que o resultado não agradou, além do desempenho da equipe colorada. Apesar da decepção com a atuação colorada, o vice de futebol fez questão frisar algumas vezes durante a coletiva a tranquilidade em relação ao trabalho de Cacique Medina: “Mas quero reforçar a confiança inabalável em cima da comissão técnica atual”.

Questionado sobre a chegada de novos reforços, Papaléo respondeu: “Estamos atentos ao mercado, buscando alternativas para reforçar o grupo. É um começo de temporada, onde estamos se adaptando à um novo modelo de jogo”. O vice de futebol também frisou sobre Fabrício Bustos, que por se tratar de um jogador estrangeiro, restam detalhes para oficializar a contratação.

Marrony, especulado no Inter nos últimos dias, pode reforçar a equipe colorada. Emílio Papaléo respondeu: “Não temos nada definido. Só falamos em nome quando as coisas estão bem encaminhadas”. E garantiu: “O torcedor colorado pode ficar tranquilo, que estamos atentos na busca por reforços. Confiamos no que temos, mas queremos tornar o grupo mais forte”.

Taison foi desfalque para o time de Cacique Medina na partida diante do Ypiranga. Havia sido especulado que o camisa 7 poderia não ter ficado à disposição por conta do casamento de seu amigo e ex-companheiro de Inter, Daniel Carvalho. Papaléo desmentiu os boatos: “Ele teve um desconforto no adutor, por isso não acompanhou a delegação”.

O vice de futebol reiterou que não aprovou a atuação, além de estar descontente com a derrota. Apesar disso, repetiu novamente sua confiança na comissão técnica: “Claro que não estamos felizes com o resultado, mas ainda estamos no início de temporada. Temos muito à trabalhar. Reforço aqui: temos uma confiança enorme na comissão técnica”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

