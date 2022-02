Inter Inter x Novo Hamburgo: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 9 de fevereiro de 2022

Colorado enfrenta o Nóia nesta quarta-feira (09), às 21h30, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022 Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quarta-feira (09), às 21h30, Inter e Novo Hamburgo entram em campo no estádio Beira-Rio, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Colorado tenta se recuperar da derrota sofrida na última rodada, enquanto o Novo Hamburgo quer se aproximar da zona de classificação.

INTER

Após perder para o Ypiranga por 3 a 1 no último domingo, no Colosso da Lagoa, Alexander Medina tentará fazer de tudo para voltar a vencer diante do Nóia e não instaurar algum tipo de desconfiaça no início do seu trabalho pelo colorado. Por isso, deve mandar a campo força máxima em busca dos três pontos.

Para o confronto, Alexander Medina só não terá Gustavo Maia, com Covid-19, e Palacios, em reforço físico. Taison e Johnny, que não estiveram presentes em Erechim, estarão à disposição do técnico uruguaio.

Provável escalação: Daniel; Heitor (Mercado), Méndez, Cuesta, Moisés; Dourado, Edenílson, Boschilia (Maurício), Taison, David; Wesley Moraes.

NOVO HAMBURGO

Invicto no Campeonato Gaúcho, o Nóia quer vencer mais para subir na tabela e se classificar para as semifinais. Até aqui, o Novo Hamburgo venceu apenas uma vez. Ao todo são uma vitória e três empates.

Contra o Inter, o clube terá alguém diferente na casamata: apesar do pedido de demissão de Fabiano Daitx, e da contratação de Gelson Conte, o novo comandante não teve tempo hábil de ser inscrito no BID da CBF. Por isso, o Nóia será comandado pelo coordenador técnico Benhur Pereira.

Provável escalação: Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César, Felipe Guedes e Bustamante; Michel Renner, Alemão e Jeffinho.

ARBITRAGEM

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Árbitro Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna

Árbitro Assistente 2: Fagner Bueno Cortes

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 18h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de PC Carvalho, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Carlos Lacerda, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

