Brasil Mega-Semana de Inverno começa com sorteio de R$ 44 milhões

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Concurso da Mega-Sena nº 2279 abre semana especial com três sorteios. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Concurso da Mega-Sena nº 2279 abre semana especial com três sorteios. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal faz nesta terça-feira (14) o primeiro de três sorteios programados para esta semana. Segundo o banco, o evento especial é chamado de Mega-Semana de Inverno é uma das raras ocasiões anuais em que há mais de dois sorteios da Mega-Sena em um período de sete dias. A aposta vencedora será premiada com cerca de R$ 44 milhões – o equivalente a 1.350 carros populares 0km.

Excepcionalmente, a loteria fará a distribuição de prêmios nesta terça, na quinta-feira (16) e no sábado (18). O sorteio extra, segundo informou o banco, é exclusividade da Mega-Sena, concurso lotérico mais concorrido do Brasil.

A chamada “Mega-Semana” é uma iniciativa da Caixa criada em 2010 para adequar o número do concurso da Mega-Sena da Virada, que também seria o concurso de número 2010. A popularidade da iniciativa fez com que as Mega-Semanas virassem tradição.

Para 2020, a Caixa programou oito oportunidades extras de vencer o sorteio milionário: a Mega-Semana de Verão, em janeiro; da Mulher, em março; das Mães, em maio; de Inverno, no início de julho; dos Pais, na semana da data comemorativa; da Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro.

