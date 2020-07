Tecnologia WhatsApp apresenta instabilidade na tarde desta terça-feira

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Instabilidade foi registrada por internautas. Foto: Reprodução

Internautas relataram instabilidade no WhatsApp na tarde desta terça-feira (14). No Twitter, o assunto ficou em primeiro nos trends com diversos usuários dizendo que não conseguiam usar o serviço. Por volta das 17h40 o aplicativo voltou a funcionar. As reclamações começaram por volta das 16h30h da tarde. A versão desktop do serviço parece ter sido a mais afetada segundo os relatos.

A queda na rede foi percebida por todo o mundo segundo o site Downdetector, que coleta relatos de usuários sobre problemas nos sistemas. O site registrou mais de 30 mil manifestações às 17h14. Com cerca de 470 mil citações.

Os internautas também utilizaram o Twitter para reclamar sobre o apagão. A hashtag #whatsapp foi um dos assuntos mais comentados no Brasil.

Recentemente, uma falha no aplicativo WhatsApp deixou de exibir os status de “online”, “visto por último” e “digitando” para os usuários. Nas redes sociais, diversos internautas ficaram intrigados com o “sumiço” das funcionalidades. Alguns até aprovaram como se fosse uma novidade.

Segundo WaBetaInfo, especializado em WhatsApp, a empresa confirmou que foi um problema no aplicativo e que já corrigiu.

O site DownDetector identificou relatos de erros em 49% dos usuários do app. As falhar apareceram em diversos país do mundo, inclusive no Brasil. Agora, a falha parece estar corrigida e os status voltaram a aparecer.

