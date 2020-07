Rio Grande do Sul Oito cidades do RS atingidas por chuvas têm emergência reconhecida pelo governo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Tempestades causaram transbordamento de rios e alagamentos. Foto: Divulgação/Defesa Civil RS Tempestades causaram transbordamento de rios e alagamentos. (Foto: Divulgação/Defesa Civil RS) Foto: Divulgação/Defesa Civil RS

O governo do Rio Grande do Sul reconheceu a situação de emergência decretada pelas prefeituras de oito cidades gaúchas atingidas pela passagem de um segundo ciclone pela Região Sul, na semana passada.

Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Montenegro, São Jerônimo, São Sebastião do Caí e Roca Sales estão entre os municípios mais severamente afetados pelos efeitos do fenômeno climático.

As chuvas e os fortes ventos que atingiram parte do Estado no início da semana passada causaram o transbordamento de rios e alagamentos. Também provocaram deslizamentos, destelharam imóveis residenciais e comerciais, derrubaram árvores e galhos e causaram danos à infraestrutura. Duas pessoas morreram: uma em Caxias do Sul, outra em Colinas.

Segundo a Defesa Civil, 2.620 pessoas afetadas continuavam desalojadas até a tarde desta terça-feira (14). Mais 1.262 estavam desabrigadas. Ao contrário das primeiras, que ao se verem forçadas a deixar suas casas, foram provisoriamente para a casa de parentes, amigos ou outros locais, os desabrigados tiveram que ser alojados temporariamente em abrigos de instituições públicas ou organizações assistenciais.

Há duas semanas, a passagem de um primeiro ciclone pelo sul do País, muito mais potente, provocou danos e transtornos no Rio Grande do Sul, mas o Estado então mais afetado foi Santa Catarina, onde ao menos nove pessoas perderam a vida e o governo estima, preliminarmente, prejuízos de R$ 541 milhões – e que podem chegar a R$ 2 bilhões.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, esta semana, o tempo no Estado deve ficar seco, mas as temperaturas devem cair, favorecendo a ocorrência de geadas na maioria das regiões.

