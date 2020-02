As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.230 na noite deste sábado (1º), em São Paulo (SP). Com isso, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal é de R$ 80 milhões, para o próximo sorteio, marcado para a próxima quarta-feira (5). As dezenas sorteadas foram 7, 17, 26, 39, 56 e 60. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet.