Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a 6,5 milhões de reais

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

As dezenas sorteadas foram: 16, 33, 38, 46, 53 e 55. (Foto: Agência Brasil)

O sorteio do concurso 2.307 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (10) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio era de R$ 3 milhões para quem acertasse as seis dezenas, mas acumulou. Para o sorteio da quarta-feira (14), o prêmio previsto é de R$ 6,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 16, 33, 38, 46, 53 e 55.

