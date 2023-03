Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Os números sorteados foram 03-07-15-22-24-50. (Foto: Ag. Brasil)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.572 da Mega-Sena, realizado no sábado (11). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, nesta terça-feira (14), é de R$ 16 milhões, segundo a Caixa Federal. Os números contemplados são: 03-07-15-22-24-50. A quina foi para 101 apostas e cada uma recebe R$ 30.374,17. Já a quadra teve 7.223 apostas ganhadoras com o prêmio de R$ 606,75.

