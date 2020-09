As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (Foto: Agência Brasil)

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas.

O sorteio do concurso 2.301 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio vai a R$ 43 milhões, com sorteio na quarta-feira (23), segundo a Caixa Federal. Os números contemplados foram 17, 18, 35, 36, 47 e 52. A Quina teve 66 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 44.296,26. A aposta mínima custa R$ 4,50.