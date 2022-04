Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. Foto: Divulgação A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O concurso 2.471 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (13) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. Em sorteio realizado no sábado (9), ninguém acertou os seis números (08-33-40-42-48-51), segundo a Caixa Econômica Federal.

