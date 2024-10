Rio Grande do Sul Megaoperação contra o tráfico de drogas tem 25 presos na Região Central do Estado

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ofensiva percorreu endereços de sete cidades gaúchas e duas no Paraná. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos 25 pessoas foram presas nessa quarta-feira (30) pela Polícia Civil gaúcha, no âmbito de uma megaoperação contra o tráfico de drogas e associação criminosa na cidade de São Sepé (Região Central do Estado) e outras cidades. Durante a ofensiva também houve a apreensão de drogas como crack e cocaína, além de dois automóveis e uma motocicleta.

Os agentes cumpriram um total de 74 ordens judiciais desde o início da manhã, em um itinerário que incluiu os bairros Tatsch, Santo Antônio, Pontes, Londero, Kurtz, Vitória, Santos, Centro, Cristo Rei e Auto do Posto. Percorreram, ainda, locais em Porto Alegre, Canoas, Tramandaí, Santa Maria e Vila Nova do Sul, bem como na Penitenciária Estadual Modulada de Charqueadas.

A operação não se restringiu ao Rio Grande do Sul: a campainha foi tocada também em endereços nas cidades de Quedas do Iguaçu e Santa Tereza do Oeste, ambas no Paraná.

Mais um ano de apuração

O trabalho de investigação começou em agosto do ano passado, com autorização judicial para interceptação telefônica dos envolvidos. Com isso, foi possível obter provas que revelaram um comércio ativo e organizado de entorpecentes em São Sepé.

A apuração dos fatos acabou impulsionada por uma tentativa de homicídio, em março, protagonizada por indivíduos que disputam pontos de venda de drogas em São Sepé. O resultado foi o cumprimento de ordens de busca e apreensão que levaram ao flagrante de grandes quantidades de entorpecentes e armas nas residências de três dos investigados.

Cerca de um mês depois essa ofensiva, a Brigada Militar (BM) capturou no bairro Vitória um homem oriundo de Gravataí e que, foragido do sistema prisional, havia se aliado ao grupo. A análise de celulares apreendidos com os investigados auxiliou no avanço da operação, a partir do mapeamento de detalhes sobre a forma de atuação criminosa e da identificação de 35 integrantes.

“Toda essa logística era traçada e determinada por um homem da cidade de Canoas e cuja liderança se estendia a outras áreas na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Grande parte dos investigados possui antecedentes por tráfico, homicídio, lesão corporal, ameaça, roubo, furto, receptação e posse ilegal de arma-de-fogo, formando assim uma grande estrutura voltada ao crime”, ressalta a Polícia Civil.

A operação dessa quarta-feira foi coordenada pela delegada Carla Dolores Castro de Almeida, titular da Delegacia de São Sepé, e contou com apoio de agentes da corporação em Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Tramandaí, Vila Nova do Sul, São Gabriel, Santiago, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Bagé, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Santa Maria, Itaara, Restinga Seca, Agudo, Pinhal Grande, São Pedro do Sul, Nova Palma, Tupanciretã, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Dona Francisca, Silveira Martins e Ivorá.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/megaoperacao-contra-o-trafico-de-drogas-tem-25-presos-na-regiao-central-do-estado/

Megaoperação contra o tráfico de drogas tem 25 presos na Região Central do Estado

2024-10-30