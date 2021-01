Porto Alegre Melo e secretariado visitam comunidade Mario Quintana neste sábado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Visita ao bairro Mario Quintana foi marcada para a tarde de sábado. Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA Visita ao bairro Mario Quintana foi marcada para a tarde de sábado. (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA) Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA

No primeiro dia de agenda oficial como prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo reuniu o secretariado presencialmente neste sábado (2), às 10h, no Paço Municipal. Às 15h, Melo segue com o secretariado para a comunidade Mario Quintana, na Zona Norte. Para cumprir o compromisso de manter uma gestão próxima do cidadão, Melo deve determinar a execução de serviços emergenciais básicos, como instalação de pontilhão, limpezas de arroio e bocas de lobo e poda de árvores.

“A Mário Quintana tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos da cidade. O governo tem que olhar para todos, mas precisa olhar com muito cuidado para os que mais precisam”, afirmou o prefeito.

Mais cedo, pela manhã, durante a primeira reunião com o secretariado, esteve em pauta o novo decreto com medidas de enfrentamento à Covid-19 e um balanço inicial das finanças do Município. Na ocasião, todos os gestores municipais assinaram termo que dá início ao processo de compliance na prefeitura, formalizando compromisso com a ética, a transparência e a qualidade dos serviços públicos durante a gestão.

Posse

Sebastião Melo (MDB) e Ricardo Gomes (DEM) tomaram posse na Câmara Municipal na sexta-feira, logo após a definição da Mesa Diretora e o prefeito eleito fez seu primeiro pronunciamento, citando a gestão, a saúde e a educação como necessidades de atenção de seu governo. “A educação acima de tudo é ensinar a pessoa para a vida”, disse Melo.

O prefeito também falou sobre a transparência e mencionou que irá trabalhar com sistema de compliance. “Conosco é tolerância zero na corrupção”, completou. Depois, lembrou que a política de proteção social é importante e que irá fazer parcerias para acolhimento da população que precisa, além de criar microcrédito. “Mas precisamos preparar as pessoas antes de dar o crédito”, afirmou.

Sebastião Melo prometeu não aumentar impostos. “Senhores vereadores, saibam que não apresentaremos proposta de aumento de impostos nessa Casa”, disse o prefeito empossado, que também reforçou a promessa de cancelar os aumentos de IPTU.

Sobre a vacina contra a Covid-19, disse que acredita que o governo federal irá oferecer, e que “não há motivos” para pensar diferente, mas que caso não o faça, irá providenciar, por meio de um consórcio metropolitano. Também prometeu um mutirão de cirurgias.

Depois da cerimônia da Câmara, Melo participou da transmissão do cargo com o agora ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior, e empossou seu secretariado.

