Geral Menino de 2 anos desaparecido em Santa Catarina é encontrado em São Paulo: Casal flagrado com o bebê é preso por tráfico de pessoas

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Menino foi encontrado com um casal em um carro no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O menino de 2 anos que era considerado desaparecido em Santa Catarina, foi encontrado na noite de segunda-feira (8) dentro de um veículo na cidade de São Paulo (SP). A última vez que ele havia sido visto foi em 30 de abril em São José, na Grande Florianópolis.

Uma mulher de 41 anos e um homem de 52 anos foram presos em flagrante por tráfico de pessoas na capital paulista. Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foram flagrados com o menino Nicolas Areias Gaspar, que era considerado desaparecido e foi encontrado durante uma abordagem no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

O delegado do 30º DP da capital entendeu que houve o crime de adoção ilegal e que há indícios de que tenha havido tráfico de pessoas porque, em 30 de abril, quando a criança havia desaparecido em Florianópolis, foi verificado pela investigação que um carro branco com placas adulteradas saiu do estado de Santa Catarina para São Paulo. A proprietária do veículo foi identificada e passou a ser monitorada.

Segundo informações do portal de notícias G1, quando Roberta saiu de casa e entrou no carro em que Marcelo estava, os agentes passaram a acompanhá-la até a abordagem.

Quando foi parada, Roberta apresentou um documento e disse que era a Certidão de Nascimento da criança. Ela também falou que a mãe de Nicolas o teria doado e que estariam indo ao fórum para regularizar a situação. Marcelo também foi indiciado com Roberta.

A polícia apreendeu o carro e também os celulares dos dois. A defesa de Roberta e Marcelo afirmou que não vai se pronunciar no momento. O artigo 242 do Código Penal descreve como crime o ato de registrar o filho de outra pessoa como próprio. A pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão.

A Justiça manteve os dois presos e com prisão preventiva. A audiência de custódia ocorreu nesta terça-feira (9), na cidade de São Paulo.

A volta do menino para Santa Catarina segue indefinida, informou o secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, em coletiva nesta terça.

O retorno depende de decisão do Poder Judiciário de São Paulo, onde a criança está em um abrigo.

A Polícia Civil catarinense disse que o homem teria aliciado a mãe do menino, de 22 anos, para uma adoção ilegal. Marcelo Valverde é apontado como intermediador da entrega da criança a Roberta Porfírio.

Conforme a delegada Sandra Mara, da Polícia Civil de Santa Catarina, a mãe, uma jovem de 22 anos, “tem uma fragilidade emocional e psicológica muito grande”.

Conforme a delegada Sandra Mara, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCami) de São José, a mãe do menino e o homem preso teriam se conhecido quando ela entrou em grupos sobre gravidez nas redes sociais, depois que descobriu a gestação.

Em um primeiro momento, a mãe negou entregar a criança, mas dois anos depois decidiu fazer a entrega de forma espontânea. Ainda, segundo a polícia, a mulher é bastante jovem, já foi vítima de violência e tem saúde mental frágil.

A mãe dele foi internada em 2 de maio, sem estar com o filho junto. A mulher recebeu alta na segunda-feira. Não se sabe o motivo da internação. A polícia também não deu esclarecimentos sobre o pai do menino, que é registrado apenas com o nome da mãe. As informações são do portal de notícias G1.

2023-05-09