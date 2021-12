Rio Grande do Sul Mercado audiovisual gera mais de 8,5 mil empregos formais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

No ranking nacional, o Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição na produção audiovisual Foto: Reprodução No ranking nacional, o Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição na produção audiovisual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma das áreas mais consolidadas da economia criativa, o mercado audiovisual envolve um total de 1.784 empresas no Rio Grande do Sul, que geram 8.502 empregos formais, além de 2.796 microempreendedores individuais.

Os dados, referentes ao ano de 2018, mostram uma evolução de 18,9% no número de postos de trabalho permanentes na cadeia produtiva na comparação com 2006 e uma mudança no perfil das atividades mais relevantes. Enquanto a atividade de aluguel de fitas de vídeo e DVDs registrou queda significativa na geração de vagas no período (-84,1%), as áreas de produção cinematográfica (+134,3%), pós-produção cinematográfica (+146,5%) e de portais e provedores de conteúdo (+4.179,9%) tiveram destaque positivo.

As informações, juntamente com uma avaliação conjuntural do segmento e perspectivas para a cadeia produtiva no Estado, constam no estudo “Setor Audiovisual no Rio Grande do Sul”, divulgado nesta quarta-feira (08) pelo Departamento de Economia e Estatística.

A divulgação do material, elaborado pelo pesquisador Tarson Nuñez, dá sequência aos trabalhos desenvolvidos em parceria com a Secretaria da Cultura para subsidiar o RS Criativo, programa criado a fim de fortalecer a economia criativa do Estado.

“Com o levantamento, é possível observar que a cadeia produtiva representa um passo importante para a diversificação da economia do Estado, o desenvolvimento da inovação tecnológica, a geração de empregos de qualidade e um crescimento econômico sustentável”, destacou Nuñez.

No ranking nacional, o Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição na produção audiovisual, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo. No número de longa-metragens produzidos entre 1995 e 2019, o Estado tem uma participação de 4,9% do total do País, contra 34,8% de São Paulo e 44,7% do Rio de Janeiro.

