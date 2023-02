Economia Mercado eleva projeção para inflação em 2023 pela 11ª vez seguida, aponta Banco Central

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Para o PIB deste ano, os agentes de mercado esperam um crescimento de 0,84%.

O mercado financeiro elevou, pela 11ª semana consecutiva, a projeção da inflação para 2023. Segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central (BC), o IPCA deve encerrar 2022 em 5,90%, frente os 5,89% previstos na semana anterior.

Para o PIB deste ano, os agentes de mercado esperam um crescimento de 0,84%, enquanto da semana anterior, a expectativa era de alta de 0,80%. É a segunda semana seguida que o PIB é revisado para cima, de acordo com o Focus.

As previsões sobre câmbio e taxa Selic ficaram estáveis em relação à semana anterior, em R$ 5,25 e 12,75% ao ano, respectivamente.

Outros indicadores revisados pelos agentes para 2023 foram o resultado primário e a dívida líquida do setor público. Segundo BC, deve haver uma melhora na projeção dívida líquida, que deve encerrar o ano em 61,23% do PIB. Anteriormente, a previsão era de 61,5% do PIB.

Já o resultado primário do governo deve encerrar o ano em déficit de 1,03% do PIB. Anteriormente, a previsão era de déficit de 1,05% do PIB.

