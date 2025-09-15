Economia Mercado financeiro reduz para 4,83% a estimativa de inflação neste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central Foto: Agência Brasil A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado financeiro reduziu de 4,85% para 4,83% a estimativa de inflação neste ano no Brasil. Para 2026, a projeção permaneceu em 4,30%.

Os dados constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (15) pelo BC (Banco Central). Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo é manter a inflação em 3%, sendo considerado dentro da meta se variar entre 1,5% e 4,5%.

A projeção do mercado para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2025 permaneceu estável em 2,16%. Para 2026, a estimativa caiu de 1,85% para 1,80%.

Juros e dólar

Para o fechamento de 2025, a projeção dos economistas para a Selic permaneceu em 15% ao ano – atual patamar da taxa básica de juros. Para o fim de 2026, a projeção recuou de 12,50% para 12,38% ao ano.

A estimativa para a taxa de câmbio no fim de 2025 recuou de R$ 5,55 para R$ 5,50 por dólar. Para o encerramento de 2026, continuou em R$ 5,60.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/mercado-financeiro-reduz-para-483-a-estimativa-de-inflacao-neste-ano-no-brasil/

Mercado financeiro reduz para 4,83% a estimativa de inflação neste ano no Brasil

2025-09-15