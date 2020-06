Porto Alegre Mercado Público é tema de encontros na Capital

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Encontros serão realizados entre os dias 24 e 30 e serão gravados em áudio e vídeo. Foto: Joel Vargas/PMPA Encontros serão realizados entre os dias 24 e 30 e serão gravados em áudio e vídeo. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, através da SMPE (Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas), realiza rodada de reuniões com investidores interessados na gestão do Mercado Público, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o edital referente à concessão do espaço. Os encontros serão promovidos entre os dias 24 e 30 e serão totalmente gravados em áudio e vídeo. O comunicado do chamado das reuniões foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, (19).

As reuniões serão virtuais e acontecerão em horários separados, com duração máxima de 60 minutos para cada grupo inscrito. Os interessados em participar deverão enviar e-mail para parcerias@portoalegre.rs.gov.br solicitando agendamento.

O projeto

O edital para a concessão do Mercado Público foi lançado no dia 5 e ficará aberto até 31 de julho. A previsão é de investimento de R$ 40 milhões na qualificação dos espaços de um dos maiores símbolos da Capital. O critério de julgamento da licitação será o maior valor de outorga, tendo como proposta mínima R$ 17,85 milhões. A concessão prevê um contrato de 25 anos.

