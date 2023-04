Economia Mercedes vai suspender contratos de 1.200 trabalhadores em São Paulo

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

O chamado "layoff" vai durar entre dois e três meses para 1,2 mil funcionários. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os 1,2 mil funcionários da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, entrarão em layoff (suspensão temporária do contrato de trabalho) pelo período de dois a três meses, a partir de maio. A suspensão foi aprovada em assembleia, na última semana, entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a montadora. O layoff já estava previsto no acordo coletivo de trabalho da fábrica.

A Mercedes também negocia layoff de até dois meses para funcionários da fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Procurada, a Mercedes confirmou a aprovação da proposta de layoff. A montadora informou em nota que, durante este período, os trabalhadores receberão salário líquido integral e passarão por curso de capacitação profissional.

“A Mercedes-Benz reitera seu compromisso em buscar constantemente alternativas junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para adequações e gerenciamento do volume de produção diante da demanda de mercado”, diz em nota.

O coordenador da representação na Mercedes no sindicato, Sandro Vitoriano, lembra que os trabalhadores recebem 100% do salário líquido durante o layoff e passam por um curso de formação profissional. Ele diz que esses profissionais têm garantia de retorno para a fábrica. E, quem entra na suspensão agora, não estará em um eventual próximo layoff caso seja necessário.

A montadora já havia anunciado aos metalúrgicos férias coletivas para 300 trabalhadores por um mês no início de abril, semanas mais curtas de trabalho e o fechamento do segundo turno da montadora a partir de maio, também por três meses. A demanda por caminhões caiu neste início de ano e a montadora está adequando a produção. Entre os motivos estão a falta de peças e as altas taxas de juros no país, que reduzem a demanda por caminhões novos.

Em 2022, empresas anteciparam a compra de caminhões devido a entrada em vigor do Euro 6, em janeiro deste ano. Trata-se de uma nova norma de emissões para veículos comerciais. Os novos caminhões ficaram mais caros porque receberam mais equipamentos de controle de emissão de poluentes. Isso também explica, em parte, a queda da demanda este ano.

A fábrica de São Bernardo conta com cerca de 8 mil trabalhadores em sua totalidade, destes 6 mil na produção.

