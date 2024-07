Reunião do bloco expôs divergências políticas, acentuadas pela estreia no fórum dos representantes do governo de Javier Milei.

Reunião do bloco expôs divergências políticas, acentuadas pela estreia no fórum dos representantes do governo de Javier Milei. (Foto: Divulgação/Presidência do Paraguai)

Foto: Divulgação/Presidência do Paraguai