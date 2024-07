Porto Alegre Travessia entre Porto Alegre e Guaíba por catamarã é retomada após dois meses

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Serviço tem tarifa promocional de R$ 10 até o próximo domingo. (Foto: Arquivo/Catsul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após 62 dias de paralisação por causa das enchentes, o transporte fluvial de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba por meio do catamarã voltou a ser realizado. Os horários de embarque permanecem os mesmos em ambos os lados da travessia, mas a tarifa é de R$ 10 (em vez dos R$ 15 cobrados anteriormente), em caráter promocional até o próximo domingo (14).

A Capital conta com uma plataforma nas imediações do Mercado Público e outra no Píer Pontal (Zona Sul). Mas a logística de embarque tem uma mudança provisória: devido aos danos causados pelo alagamento no túnel de acesso junto ao Trensurb, embarques e desembarques no Centro Histórico são realizados no número 1.050 da avenida Mauá, pelo pórtico do Cais (em alinhamento à Praça da Alfândega).

Em dias úteis, o veículo náutico realiza 14 viagens com partida em Guaíba – a primeira às 6h20min e a última às 20h. O trajeto inverso tem igual número de embarques, entre 5h50min e 19h30min. Já nos fins de semana são 11 deslocamentos aos sábados e nove em domingos ou feriados.

A travessia dura, em média, meia hora, o que representa uma economia de tempo na comparação com a opção rodoviária (ônibus ou carro), sobretudo nos horários de pico. Ainda de acordo com informações da Catsul, a cada dia o transporte é utilizado por cerca de 2,3 mil pessoas, a trabalho ou passeio.

Atualmente, três embarcações são utilizadas no trajeto: duas com capacidade para 122 passageiros e uma para 172. Todas são equipadas com poltronas estofadas, TV, espaços para cadeirantes e para o transporte de bicicletas. Já o ar-condicionado e o wi-fi estão indisponíveis.

O serviço completará 13 anos de operação no dia 28 de outubro. Ao longo desse período, transportou aproximadamente cerca de 9 milhões de passageiros, conforme a Catsul. O dia de maior movimento foi registrado em 20 de julho de 2019, quando 5.195 pessoas realizaram a travessia por meio do sistema.

Dicas

– Chegar aos terminais de embarque com antecedência de pelo menos 15 minutos, a fim de evitar contratempos e garantir uma partida tranquila.

– Adquirir o bilhete antecipadamente. A venda é realizada pelo site catsul.com.br e nas estações hidroviárias da empresa.

– Levar itens essenciais. Isso inclui agasalho contra o frio, sobretudo em uma época marcada por baixas temperaturas e eventuais ventos que reduzem a sensação térmica.

– Aproveitar a vista. Durante a viagem, há paisagens interessantes, incluindo panoramas de Porto Alegre e Guaíba aos quais muitos de seus próprios habitantes não estão acostumados.

(Marcello Campos)

