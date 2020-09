Política Mesários recebem treinamento para as eleições municipais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Justiça Eleitoral oferece três modalidades de treinamento Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas A Justiça Eleitoral oferece três modalidades de treinamento. (Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas) Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o dia 1º de setembro, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) está realizando a capacitação dos mesários que irão trabalhar nas eleições municipais deste ano.

Para o próximo pleito, a Justiça Eleitoral oferece três modalidades de treinamento: presencial, remota – por meio do Portal de Educação a Distância do Tribunal Superior Eleitoral – e por meio do aplicativo Mesário.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, o treinamento por meio do ensino a distância é a primeira opção oferecida ao cidadão. Ao todo, serão dez turmas, com duração de oito dias. A última turma encerra a capacitação no dia 11 de novembro.

Os mesários poderão fazer mais de um tipo de treinamento. No entanto, apenas um deles será válido para fins de dias trabalhados ou folgas, desde que tenham atuado em pelo menos um dos turnos da eleição. Se for necessário, o cartório eleitoral poderá convocar os mesários para treinamento presencial.

No dia da votação, os mesários terão à disposição o Manual do Mesário e o Guia Rápido, para eventuais consultas.

Todas as informações necessárias e a documentação de interesse dos mesários podem ser encontradas no site do TRE-RS, na página Portal do Mesário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política