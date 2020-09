Os dirigentes se reuniram na quarta-feira (23) com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para discutir as eleições municipais.

A distribuição proporcional foi aprovada pelo TSE em agosto e deveria valer somente a partir das eleições de 2022. No dia 10 de setembro, no entanto, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que a regra seja aplicada no pleito deste ano.

Durante a reunião de quarta, Barroso questionou “o que aflige” os partidos. O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, então, respondeu: “A questão da cota para os negros, porque hoje não existe. Hoje, tem partidos que têm 10% e tem outros partidos com mais de 67%. Como colocar isso em prática? Nós não queremos, de forma nenhuma, deixar de cumprir a determinação do TSE, mas temos preocupação de como colocar isso em prática. Isso varia muito de Estado para Estado. É uma situação tão em cima das eleições, uma situação dramática de como colocarmos isso em prática”.

Na sequência da reunião, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse ser a favor da distribuição, mas que, na opinião dele, a decisão sobre o tema deveria ser tomada pelo Congresso Nacional.