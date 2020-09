Governo do Amazonas volta a fechar bares e balneários em Manaus, mas mantém escolas abertas

As restrições foram anunciadas pelo governador Wilson Lima (D). (Foto: Reprodução/Facebook)

O governo do Amazonas voltou a decretar o fechamento de bares e balneários em Manaus para evitar a propagação do novo coronavírus. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (24). As restrições entram em vigor a partir desta sexta (25) e devem durar 30 dias.

As aulas presenciais nas escolas públicas estão mantidas. Lojas de conveniência e restaurantes poderão funcionar até as 22h.

Manaus tem cerca de 49 mil infectados pela Covid-19 e começou a flexibilizar o isolamento social em junho. Antes, os sistemas de saúde e funerário da cidade chegaram a entrar em colapso.

“Estamos tomando essa decisão por conta da falta de respeito de alguns de seguir os protocolos. Ninguém usava mais máscaras e se juntavam em aglomerações. E aí acabava sendo um foco de transmissão da Covid-19”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).