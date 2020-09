“É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo, é uma questão de opinião”, disse. “Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo têm um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato. São questões de valores e princípios”, declarou Ribeiro.

Internet

Também na entrevista, Ribeiro afirmou que resolver os problemas de acesso à internet dos estudantes brasileiros não é uma atribuição da pasta. Segundo ele, cabe aos Estados e municípios garantir o ensino remoto durante a pandemia de coronavírus.