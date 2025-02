Brasil Mesmo com o prejuízo bilionário, Correios aumenta remuneração de seus dirigentes

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Ao todo, a estatal de entregas possui seis diretores. A remuneração mensal deles passou de R$ 40,6 mil em 2022 para R$ 46,3 mil no ano passado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mesmo registrando déficit nos dois últimos anos, os Correios aumentaram seus gastos relacionados a dirigentes neste período, segundo dados da própria estatal. A despesa com essa rubrica passou de R$ 5,910 milhões em 2022 para R$ 8,159 milhões em 2023, um aumento de 38%, enquanto a inflação no período teve uma variação de 4,62%. De janeiro a setembro do ano passado, último dado disponível, foram desembolsados R$ 6,150 milhões.

Ao todo, a estatal de entregas possui seis diretores. A remuneração mensal deles passou de R$ 40,6 mil em 2022 para R$ 46,3 mil no ano passado, sem contar outros benefícios eventuais, como ajudas de custos e auxílio moradia. O presidente, por sua vez, recebe R$ 53,3 mil. A estatal é comandada por Fabiano Silva dos Santos desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurado, os Correios informaram, por meio de nota, que os reajustes estão dentro da lei. Depois da publicação dessa reportagem, a estatal enviou nova nota, na qual afirma que o aumento em 2023 se refere a remuneração compensatória a ex-dirigentes que ocuparam cargos na estatal até 2022 e também a um amento no valor do seguro para executivos, apólice que é comum em grandes empresas.

A estatal não detalhou qual foi o valor pago a mais neste seguro de responsabilidade civil, conhecido como D&O. E afirmou que houve “remuneração compensatória aos ex-dirigentes que ocuparam cargos na estatal até 2022; ou seja, pagamentos efetuados em 2023 para a gestão anterior”, no montante de R$ 800 mil. Os números da própria empresa mostram um acréscimo de R$ 2,249 milhões na despesa com pagamento a dirigentes entre 2022 e 2023.

Os Correios afirmaram ainda, em nota que “o reajuste na remuneração dos dirigentes da estatal foi de 4,62%, que equivale ao IPCA de 2023, índice aplicado a todas as estatais”. Esta foi a alta na remuneração em 2024. Em 2023, segundo dados da empresa, o salário, sem incluir outras remunerações, passou de R$ 40.632,85 para R$ 44.289,81, uma alta de 9% – a inflação do ano anterior, medida pelo IPCA, foi de 5,79%.

Déficit nas estatais

A empresa foi a principal responsável pelo resultado negativo do conjunto das estatais vinculada ao governo federal no ano passado, de R$ 6,7 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC), na sexta-feira. O prejuízo dos Correios foi de R$ 3,2 bilhões, recorde histórico.

O Ministério da Gestão e Inovação, responsável pelas estatais, atribui o resultado negativo no ano passado à retomada dos investimentos, o que, segundo a pasta, reduz o resultado financeiro dessas empresas. No caso dos Correios, tanto o ministério, quanto a direção da estatal alegam sucateamento da empresa devido ao plano de privatização colocado em prática no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A tentativa de repassar a empresa à iniciativa privada, contudo, não foi levada adiante e o plano foi abortado por Lula.

Entretanto, dados dos Correios mostram uma queda ligeira dos investimentos entre 2022 e 2023, quando os valores passaram de R$ 758,49 milhões para R$ 755,47 milhões, em valores nominais. Em 2024, chegou a R$ 830,27 milhões, aumento de 9,2% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério da Gestão.

Esses recursos, segundo a empresa, foram destinados em especial para a compra de equipamentos tecnológicos, veículos e segurança. A empresa alega ainda que houve uma queda de R$ 2,2 bilhões nas receitas impactada pela implementação do programa Remessa Conforme, que reduziu o volume das compras internacionais.

Entre 2017 e 2021, a estatal registrou lucro, mas desde 2022, último ano de Bolsonaro, já havia fechado no vermelho, com déficit de R$ 767,5 milhões.

Os números da estatal indicam que houve aumento das despesas financeiras na atual gestão. De R$ 328,982 milhões em 2022 para R$ 441,654 milhões em 2023, alta de 34%. Até o terceiro trimestre de 2024, as despesas estavam em R$ 393,479 milhões.

Já os gastos com pessoal ficaram praticamente estáveis. A empresa tem atualmente 85 mil funcionários, após ter executado seguidos planos de demissão voluntária (PDV) na gestão dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, foi realizado concurso público para a contratação de 3.511 servidores para nível técnico e superior.

O tamanho do prejuízo dos Correios levou Lula a cobrar explicações do chefe da estatal na sexta-feira. Após o encontro, Fabiano Silva argumentou que dados consolidados do balançao dos Correios ainda não estão fechados e serão divulgados entre março e abril. Ele atribuiu o déficit à taxação das compras internacionais, que reduziu receitas com encomendas e despesas com precatórios (pagamento de dívidas expedidas após condenação judicial).

O mau desempenho dos Correios e consequente dependência do Tesouro Nacional para investir em novas tecnologias, logística e enfrentar a concorrência com gigantes internacionais no mercado para entregas e encomendas levou o governo Bolsonaro a incluir a estatal no plano de desestatização. Críticas à ineficiencia da empresa, greves de funcionários também pesaram na decisão.

A empresa esteve no “vermelho” no período entre 2013 e 2016, embora tenha voltado a ter lucro a partir de então, segundo dados extraídos dos demonstrativos contábeis dos Correios. As informações são do portal O Globo.

