Esporte Messi, Benzema e Mbappé são os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O vencedor será conhecido na cerimônia de premiação marcada para o dia 27 deste mês, em Paris. Foto: Fifa/Divulgação O vencedor será conhecido na cerimônia de premiação marcada para o dia 27 deste mês, em Paris. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol francês dominou a lista dos finalistas ao prêmio de melhor do mundo, da Fifa. Nesta sexta-feira (10), a entidade anunciou os atacantes franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi, que joga na França, como os candidatos ao grande prêmio.

A lista não conta com surpresas. Benzema foi um dos melhores jogadores da edição passada da Liga dos Campeões, sendo o artilheiro (15 gols) e a principal referência do Real Madrid, que conquistou a prestigiada competição continental. Ele também foi decisivo na conquista do Campeonato Espanhol na temporada passada.

Mbappé, por sua vez, conseguiu se destacar num Paris Saint-Germain que tem ainda o próprio Messi e o brasileiro Neymar. Ele liderou o time da capital francesa na conquista do Campeonato Francês, mas não brilhou como o esperado na Liga dos Campeões – o PSG caiu nas oitavas de final, diante do Real.

Messi é o favorito ao prêmio, que já ganhou em 2019. Em 2021, ficou em segundo lugar, atrás apenas do vencedor Robert Lewandowski. O argentino também teve dificuldades na Liga dos Campeões, mas desponta com ligeiro favoritismo por ter conduzido a seleção da Argentina na conquista da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado.

O vencedor será conhecido na cerimônia de premiação marcada para o dia 27 deste mês, em Paris. Durante o evento, também será conhecida a vencedora entre as mulheres. As finalistas, também anunciara nesta sexta, são a inglesa Beth Mead, do Arsenal, a americana Alex Morgan, do Orlando Pride, e a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/messi-benzema-e-mbappe-sao-os-finalistas-ao-premio-de-melhor-jogador-do-mundo/

Messi, Benzema e Mbappé são os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo