Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

"Tentei, como sempre faço", declarou o argentino ao final da partida. (Foto: Getty Images)

A trajetória de Lionel Messi no Inter Miami começou de maneira icônica, com a vitória garantida nos acréscimos com um belo gol de falta do astro argentino. Herói logo em sua primeira noite com a camisa da equipe dos Estados Unidos, o craque foi perguntado sobre o lance que já entrou para a história de sua carreira e citou uma boa dose de sorte ao buscar a explicação.

“Me restou justo a última. Tentei, como sempre faço, e tive a sorte que passou, que foi para o gol e que o goleiro não chegou. É uma alegria enorme. Apesar de ser outro campeonato, é uma vitória importante para conseguir confiança”, disse Messi à transmissão oficial da MLS.

Messi aproveitou para dedicar a vitória conquistada no apagar das luzes ao lateral Ian Fray, que deixou o confronto ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão. O argentino mandou forças ao companheiro, que havia se recuperado de outro problema físico recentemente.

Ao ser perguntado sobre como tem sido a nova vida em Miami, quando foi flagrado em uma corriqueira visita ao supermercado, o argentino agradeceu o carinho que tem recebido na ruas – e que se repetiu no estádio na sexta-feira (21).

“Estamos muito felizes de ter escolhido esse lugar com minha família. Tomara que tudo siga desta maneira e nos sigam acompanhando durante o ano. Para nós, é muito importante. Quero agradecer a todos que vieram ou viram minha estreia de casa”, afirmou.

Prestígio

LeBron James e Serena Williams inverteram os papéis na noite desta sexta-feira. Os dois foram torcer e tietar outro atleta em Fort Laudardale, Estados Unidos. Eles acompanharam a estreia de Messi.

Antes da partida começar, LeBron aproveitou a oportunidade para abraçar o argentino. E as estrelas do basquete e do tênis americano puderam acompanhar também o primeiro gol de Messi pelo Inter Miami. Messi não decepcionou e logo em sua estreia marcou um golaço. De falta, já nos acréscimos, o argentino fez o gol da vitória da equipe por 2 a 1. A Copa das Ligas dará ao campeão uma vaga na Champions da Concacaf, o principal torneio de clubes das Américas Central e do Norte.

