Futebol Messi, Mbappé e Neymar são responsáveis por mais de 83% dos gols do PSG na temporada

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Messi, Neymar e Mbappé já têm mostrado grande sintonia. (Foto: Reprodução)

A temporada está só no início, mas o trio Mbappé, Messi e Neymar já tem mostrado grande sintonia. Com os dois gols marcados pelo atacante francês na estreia pela Champions League, na vitória sobre a Juventus, eles se tornaram responsáveis por 25 dos 30 gols do Paris Saint-Germain até agora, ou seja, 83,3%.

“Estou muito feliz com este jogo. Quando você tem três atacantes que se conectam desta forma, e com os alas, nosso jogo é muito vivo e intenso. Isso é muito perigoso para os nossos adversários”, comentou o técnico Christophe Galtier, na entrevista coletiva após a partida.

Autor do (belo) passe para o primeiro gol na terça-feira, Neymar é quem mais contribuiu para gols entre os três. O atacante brasileiro marcou nove e deu a assistência para outros sete, ou seja, 16 participações diretas.

O artilheiro do Paris Saint-Germain e do trio é o atacante Mbappé, com 10 gols. Ele não deu uma assistência até o momento. Enquanto isso, Messi marcou quatro vezes e deu o último passe para outros seis gols.

“Eu tenho um novo papel no time. O técnico quer que eu seja o ponto focal do ataque, por isso busco o espaço atrás da defesa, e ao mesmo tempo para descer e buscar tabelas com Messi e Neymar. Estou tentando me adaptar o melhor possível a esse papel, enquanto ainda tento fazer a diferença”, comentou Mbappé.

O próximo jogo do PSG pela Champions League será na quarta-feira da semana que vem, contra o Maccabi Haifa, fora de casa. Antes disso, o PSG enfrenta o Brest, no sábado, pelo Campeonato Francês. Já a Juventus encara a Salernitana, também no sábado, pelo Campeonato Italiano, e na semana que vem o Benfica, em Turim.

O garçom na Champions

Outra estatística relacionada à assistência de Neymar na vitória sobre a Juventus: ele é o jogador que mais deu passes diretos para gols na Champions League desde que chegou à Europa, na temporada 2013/14.

Ao todo foram 28 assistências até hoje. Cristiano Ronaldo e Di María tem cada um 23 passes do tipo na competição. Depois deles vem Mbappé, com 20. O levantamento foi feito pelo jornalista Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, conhecido pelo perfil no Twitter chamado “MisterChip”.

Assistências na Champions desde 2013/14:

– Neymar – 28;

– Cristiano Ronaldo e Di María – 23;

– Mbappé – 20;

– De Bruyne e Luis Suárez – 19;

– Messi – 18;

– Thomas Müller e Sterling – 17.

As informações são do site GE.

