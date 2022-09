Tecnologia WhatsApp Business vai permitir diferentes níveis de acesso por aparelho

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

O recurso facilitaria o acompanhamento dos bate-papos por uma espécie de “conta mestre”. (Foto: Agência Brasil)

O WhatsApp trabalha para permitir que uma conta empresarial gerencie as conversas de todos os dispositivos vinculados. O recurso facilitaria o acompanhamento dos bate-papos por uma espécie de “conta mestre” capaz de monitorar cada celular ou computador cadastrado.

O site especializado WABetaInfo foi quem encontrou a novidade em uma versão beta do WhatsApp Business. Segundo o print de tela compartilhado, será possível definir o nível de acesso de cada conta vinculada, colocando determinadas conversas como exclusiva de um aparelho.

Para atribuir uma conversa, o administrador terá uma lista com todos os dispositivos conectados. Cada bate-papo atribuído será destacado no dispositivo selecionado para que o usuário saiba que ele é o responsável por gerir a conversa.

O usuário será notificado quando for adicionado à conta comercial. Ao que parece, o recurso permitirá apenas que aquela conta possa tomar certas medidas quanto a um bate-papo, como arquivar ou limpar o conteúdo, mas não impedirá que outras tenham acesso de leitura, download de mídias ou até de escrita das mensagens.

Reforço nas assinaturas

Esta mudança chega como um complemento para o WhatsApp Premium, um serviço de assinatura voltado para empresas que oferecerá benefícios adicionais. Usuários do plano poderão gerar um link comercial personalizado e vincular até 10 dispositivos a um número de telefone.

A associação de contas a chats deve ser um recurso gratuito e nativo do WhatsApp Business, portanto não funcionará em contas padrões do mensageiro. A visualização ocorreu na beta para iOS, mas é provável que a versão para Android e Desktop/Web sejam contempladas futuramente.

Em junho, o mensageiro começou a liberar um gerenciador de anúncios para empresas. A ferramenta ainda está em construção, mas possibilitará criar e editar propagandas para rodar no app de mensagens instantâneas. Um mês antes, foi visualizado um recurso para adição de fotos de capa, usada para customizar perfis corporativos.

Conversa individual

Em outra frente, o WhatsApp passará a oferecer uma opção chat consigo mesmo para enfim oficializar o “grupo com você mesmo” no app. Encontrado em desenvolvimento na versão desktop do mensageiro, o recurso permitirá abrir um chat individual sem nenhum outro participante a partir do menu “Novo chat”.

Ter uma conversa no WhatsApp com o próprio número não é uma novidade no WhatsApp. Atualmente, há diferentes maneiras para iniciar esse papo: crie um grupo com mais uma pessoa, inicie a conversa e a remova em seguida, ficando sozinho no chat; ou entre na conversa individual consigo com o link encurtado wa.me / mais o número de telefone.

A conversa solitária tem suas utilidades: o chat pode servir para salvar informações importantes, como números, localizações, endereços ou memes; bem como ser um bloco de anotações recorrente, sempre visível no app do WhatsApp (inclusive, podendo ser fixado no topo). As informações são dos sites Canaltech e WABetaInfo.

