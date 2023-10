Futebol Messi pode ser emprestado para a Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Sem possibilidades de avançar aos playoffs da MLS, Messi ficará sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami de outubro até o início de 2024. (Foto: Reprodução)

Sem possibilidades de avançar aos playoffs da Major League Soccer (MLS), Lionel Messi ficará sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami de outubro até o início de 2024. Para evitar isso, o atacante pode se transferir, sem custos, para o futebol da Arábia Saudita, por meio de um empréstimo de meia temporada – período em que ficará sem calendário oficial pelo Inter. Ele se sagrou campeão da Leagues Cup em sua primeira competição oficial pela franquia da Flórida.

De acordo com o regulamento da MLS, jogadores podem ser emprestados por um curto período de tempo no caso em que suas respectivas franquias não conseguem garantir a classificação para o mata-mata da competição nacional. Nesse modelo, o fundo de investimentos público da Arábia Saudita (PIF) teria interesse em contar com o camisa 10 até fevereiro – quando se inicia a nova temporada do futebol dos EUA.

A informação é de Rudy Galetti, jornalista da Sky Sports. Antes de concretizar sua ida para Miami, Lionel Messi recebeu uma proposta formal do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de R$ 2,2 bilhões anuais. É o mesmo time de Neymar. À época, ele priorizava permanecer no futebol europeu, mas optou por se transferir ao Inter Miami para ficar mais próximo de sua família e longe dos holofotes.

Além da Arábia Saudita, outros clubes surgem como interessados em um possível empréstimo de Messi. Barcelona e Newell’s Old Boys gostariam de contar com os serviços do atacante por pouco mais de quatro meses. O clube catalão, inclusive, tentou uma engenharia financeira junto à LaLiga para contratar e inscrever o jogador, mas não conseguiu chegar aos valores necessários antes do Inter Miami, de David Beckham, contratá-lo.

“A saída de Messi do Barcelona não foi agradável, ele não conseguiu se despedir do clube que o acolheu quando criança e acredito que as circunstâncias não foram as que ele queria. Vamos conversar para que ele tenha a oportunidade de se despedir de sua torcida no Barcelona. O Inter Miami vai atuar lá ou teremos algum tipo de jogo”, afirmou Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, em entrevista recente à revista Club Del Deportista.

Esta não seria a primeira vez que um jogador badalado da MLS se transfere para outro clube por um curto período de empréstimo. À época no Los Angeles Galaxy, Beckham se utilizou do mecanismo dos EUA para, em 2009 e 2010, defender o Milan. O Inter Miami está na 14ª posição, com dois jogos a disputar. A eliminação matemática aconteceu na última partida, contra o Cincinnati. Messi, que se recupera de lesão e ficou fora dos últimos jogos da franquia, atua pela última vez neste ano contra o Charlotte FC. Depois disso, caso não seja emprestado, retornará apenas em fevereiro para defender o Inter Miami. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

