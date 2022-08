Mundo Meta de estoque de gás na Alemanha pode ser alcançado antes do previsto

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

País projeta atingir 85% da capacidade de armazenamento para evitar escassez de gás após diminuição do fluxo vindo da Rússia, seu principal fornecedor. Foto: Nord Stream/Divulgação

As instalações de armazenamento de gás da Alemanha estão enchendo mais rápido do que o planejado, disse o ministro da Economia, Robert Habeck. Esta informação dá esperança de que a maior economia da Europa possa evitar escassez aguda de gás no inverno do hemisfério Norte, que começa em dezembro.

“Os reservatórios estão enchendo mais rápido do que o especificado”, disse Habeck à Der Spiegel Magazine, acrescentando que a meta do governo de atingir 85% da capacidade de armazenamento até outubro pode ser alcançada no início de setembro.

Acima do previsto

A Alemanha está na fase dois de um plano de emergência de três etapas formulado após uma redução nos fluxos de gás da Rússia, seu principal fornecedor. O governo tinha como meta níveis de armazenamento de gás de 75% até 1º de setembro, mas os níveis de armazenamento já estão em 82,2%, como mostraram dados da indústria do grupo de operadores europeus GIE neste domingo (28).

“As empresas poderão então retirar gás das instalações de armazenamento conforme planejado durante o inverno para também abastecer a indústria e as residências”, disse Habeck.

O gás natural liquefeito (GNL) também deve fluir para a Alemanha através da França depois que os dois países resolveram questões organizacionais e técnicas para facilitar o fornecimento, informou Spiegel, citando um documento do Ministério da Economia.

