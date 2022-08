Mundo Área em torno de cratera gigante no Atacama tem alto risco de colapso

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Localizada cerca de 665 km ao norte de Santiago, área corre alto risco de novas rachaduras e aprofundamentos. Foto: Foto: Reprodução Localizada cerca de 665 km ao norte de Santiago, área corre alto risco de novas rachaduras e aprofundamentos. (Foto: Reprodução) Foto: Foto: Reprodução

As autoridades chilenas alertaram que a área em torno de uma cratera gigante no Atacama corre alto risco de colapso e estabeleceram um perímetro de segurança. O buraco se formou de repente no final de julho, em um terreno de mina de cobre. Agências governamentais e as empresas proprietárias da mina estão estudando o que causou a formação do buraco de 36,5 metros de diâmetro.

A área corre alto risco de novas rachaduras ou afundamento perto da mina de Alcaparrosa, que fica a cerca de 665 km ao norte de Santiago, disse o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres da região, segundo a agência de notícias Reuters.

Causas desconhecidas

“Considerando que o referido cenário representa uma ameaça à vida e à integridade física das pessoas, o acesso à zona foi restringido até que os estudos técnicos o justifiquem”, disse o escritório de emergência em seu site.

A empresa canadense Lundin Mining detém 80% da propriedade, enquanto os 20% restantes são das japonesas Sumitomo Metal Mining e Sumitomo Corp. Embora o governo tenha acusado a Lundin de ser responsável pelo ocorrido por meio da superexploração do local, um executivo sênior da empresa afirmou serem necessários mais estudos para determinar a origem da cratera.

As operações na mina continuam suspensas, mas tanto o governo quanto a empresa disseram que até agora nenhum perigo foi detectado na cidade vizinha de Tierra Amarilla.

