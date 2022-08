Esporte Brasileirão feminino: Inter e São Paulo empatam no primeiro jogo das semifinais

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Resultado deixa tudo em aberto para a partida decisiva do dia 12 de setembro, em Barueri (SP). Novo empate leva para os pênaltis. Quem vencer avança à final. Foto: CBF/Divulgação Resultado deixa tudo em aberto para a partida decisiva do dia 12 de setembro, em Barueri (SP). Novo empate leva para os pênaltis. Quem vencer avança à final. (Foto: CBF/Divulgação) Foto: CBF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um jogo bastante movimentado no final da manhã deste domingo (28) em Porto Alegre, Internacional e São Paulo empataram por 1 a 1 no duelo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino (Série A1). O Tricolor saiu na frente com Rafa Travalão e Lelê empatou para as gurias coloradas. O resultado deixa tudo em aberto para a partida decisiva do dia 12 de setembro, em Barueri. Outro empate leva a definição da vaga para os pênaltis. Quem vencer avança.

O jogo

Em boa fase no campeonato, já que acumulava oito jogos sem derrota antes de entrar em campo, o São Paulo mostrou a boa forma mais uma vez para abrir o placar aos 17 do primeiro tempo, em bela jogada trabalhada. Cacau recebeu pela direita, já dentro da área e encontrou Rafa Travalão com um toque de calcanhar.

A camisa 33 tirou a marcação com um corte e finalizou com a perna direita, sem chances para a goleira Mayara. Foi o nono gol de Travalão – ex-atleta do Inter – no campeonato.

Em desvantagem, o Internacional ampliou o volume de jogo e criou chances. Na melhor delas, aos 37, após jogada de Lelê pela direita, a bola encontrou Fabi Simões de cara para o gol, sem goleira. Pressionada pela marcação de uma defensora do São Paulo embaixo da meta, a atacante colorada se afobou e chutou por cima do gol.

Quase vira

No entanto, no começo do segundo tempo o gol não escapou. Após escanteio pela esquerda, Carlinha defendeu a primeira cabeçada mas Lelê apareceu para marcar no rebote.

Pouco depois, o Inter quase virou em chute de Bruna Benites de muito longe, mas Carlinha desviou e contou com a ajuda do travessão. A bola então subiu e caiu suave nas mãos da goleira tricolor.

O Internacional insistiu, mas não conseguiu a virada. A equipe agora confia no fato de ter sido uma das duas a bater o São Paulo em todo o campeonato para avançar (venceu por 2 a 0 na terceira rodada).

Final de 2021

Se na outra semifinal Corinthians e Palmeiras repetem o duelo que aconteceu na final do ano passado, para Inter e São Paulo esta é a oportunidade de fazer história e chegar a uma inédita decisão de Brasileirão A1. A melhor campanha de ambas as equipes foi justamente até a semifinal, com o Colorado alcançando esta fase em 2021 e o Tricolor em 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte