Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

O novo aplicativo independente será baseado no Instagram. (Foto: Reprodução)

A gigante da tecnologia Meta, controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp, está criando uma rede social para competir com o Twitter e tem a ideia de lançá-la “assim que puder”, segundo o site The Verge.

Em uma reunião interna, o diretor de produtos da Meta, Chris Cox, chamou a nova plataforma, na qual a Meta vem trabalhando desde janeiro, de sua “resposta ao Twitter” e disse que ela usará o sistema de contas do Instagram para preencher automaticamente as informações do usuário.

“Criadores e figuras públicas estão interessados em ter uma plataforma que seja gerenciada de forma sensata, na qual possam confiar”, disse Cox, o que é interpretado como uma alusão à falta de confiança que usuários e empresas têm no Twitter desde que Elon Musk comprou o aplicativo no ano passado.

Cox também enfatizou que o aplicativo será baseado em “segurança (e) ser fácil de usar e confiável”. O nome interno da rede social é “Project 92″, e seu nome público poderia ser “Threads”, de acordo com documentos internos acessados pelo The Verge.

O novo aplicativo independente será baseado no Instagram e, de acordo com as fotos publicadas pela mídia, será muito parecido com a seção de comentários dessa rede, mas com a opção de republicar as publicações de outros usuários, semelhante ao retuíte.

O aplicativo se integrará ao ActivityPub, o protocolo de rede social descentralizado e de código aberto, permitindo que os usuários do novo aplicativo levem suas contas e seguidores para outros aplicativos.

