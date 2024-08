Saúde Método japonês promete perda de peso natural bebendo apenas água

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após consumir a água, deve-se esperar 45 minutos antes de ingerir qualquer alimento sólido. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A busca por métodos eficazes para perder peso levou muitas pessoas a explorar técnicas de diversas culturas. Uma das que ganhou popularidade nos últimos anos é o método Sayu, uma prática japonesa que promove o consumo de água como ferramenta para emagrecer.

Mas, será que é realmente possível perder peso apenas bebendo água? A resposta é um pouco mais complexa do que parece e, na prática, é fundamental consultar um médico antes de iniciar qualquer tratamento, dieta ou processo sobre o organismo.

– O que é o método Sayu? O método Sayu não é uma dieta milagrosa que promete resultados imediatos sem esforço, mas uma técnica baseada em uma abordagem particular para consumir água. Este método sugere beber entre quatro e cinco copos de água à temperatura ambiente todas as manhãs em jejum.

“Embora seja necessário continuar investigando para determinar a dose exata, sabe-se que um maior consumo de infusões mornas pode reduzir o risco de algumas formas de câncer”, afirma o doutor Raúl Zamora-Ros, pesquisador principal da Unidade de Nutrição e Câncer do Instituto de Pesquisa Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), na Espanha.

Após consumir a água, deve-se esperar 45 minutos antes de ingerir qualquer alimento sólido. Ao longo do dia, deve-se continuar bebendo água conforme as necessidades do corpo, sem forçar uma ingestão excessiva.

Para aqueles que não estão acostumados a beber grandes quantidades de água, recomenda-se começar com um ou dois copos e aumentar gradualmente a quantidade até chegar aos cinco copos sugeridos. Os defensores do método Sayu afirmam que, além de ajudar a perder peso, essa prática pode melhorar a saúde intestinal, eliminar toxinas, reduzir a retenção de líquidos e diminuir o risco de diabetes e hipertensão.

– A água é a chave para emagrecer? Embora beber água seja essencial para manter uma boa saúde, o simples ato de consumi-la não provoca perda de peso de forma direta. O que a água pode fazer é contribuir para o processo de emagrecimento ao melhorar a digestão, aumentar a sensação de saciedade e, em alguns casos, substituir o consumo de bebidas calóricas como refrigerantes ou sucos açucarados.

Um estudo realizado pela Universidade Autônoma de Baja California no México sugere que o consumo de água pode ajudar a perder até 5% do peso corporal. No entanto, os pesquisadores ressaltam que esses resultados não são suficientemente conclusivos para afirmar que a água, por si só, é um agente emagrecedor.

Além disso, é importante ter em mente que qualquer perda de peso saudável deve ser acompanhada por uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios. A água, nesse contexto, age como um complemento que facilita a perda de peso ao promover uma maior hidratação, melhorar o metabolismo e ajudar a controlar o apetite. As informações são do jornal El Tiempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/metodo-japones-promete-perda-de-peso-natural-bebendo-apenas-agua/

Método japonês promete perda de peso natural bebendo apenas água

2024-08-20