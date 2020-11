Acontece Metodologia da EJA do Sesi-RS estimula o crescimento profissional

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

Para quem pensa no seu crescimento profissional e também no seu desenvolvimento como cidadão, chegou a hora. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) na modalidade a Distância do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com inscrições abertas para os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º e Ensino Médio.

Voltada ao mundo do trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite ao aluno perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido e auxiliar na inovação dentro das empresas, contribuindo para o aumento da competitividade.

“As proposições que a Educação do Sesi-RS desenvolve estão intimamente relacionadas às dinâmicas do mundo do trabalho e ao papel da tecnologia no mundo atual, sem deixar de lado a importância do diálogo e o respeito às diferenças”, destaca a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier.

O curso, totalmente gratuito para trabalhadores da indústria e da construção civil e seus dependentes, está sendo completamente a distância devido à pandemia do novo coronavírus.

“Investir em educação continua sendo a forma que mais sustenta a condição de superar os obstáculos que temos hoje em dia. Sem isso, não haverá chances de enfrentarmos todos os desafios que estão por vir, como acompanhar as mudanças que o mundo do trabalho sofrerá após este período pandemia”, ressalta Sônia.

Para mais informações, entre no site ou entre em contato pelo telefone 0800 051 855 e WhatsApp (51) 99226.3846.

