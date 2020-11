Acontece 5G DSS chega a Porto Alegre pela Claro

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Vista aérea da Torre da Claro em Porto Alegre. (Foto: arquivo / O SUL)

A Claro está trazendo para Porto Alegre a tecnologia do 5G DSS e mais da metade dos 25 bairros selecionados para implantação já contam com pelo menos um ponto de 5G em funcionamento. A previsão é de concluir o serviço até dezembro. Com esta novidade, o cliente pode se deslocar pela área coberta sem perder a conexão do 5G.

O debate sobre a implantação da tecnologia para a Claro começou em 2017, quando a empresa apresentou o 4.5G, hoje presente em quase todo o Brasil. Em julho (hiperlink: https://www.youtube.com/watch?v=zpBPtvfeJnI) deste ano a empresa anunciou que iria trazer o 5G DSS ao Brasil, utilizando a rede que foi implantada para o 4.5G, com melhorias que permitem o compartilhamento de frequências e antenas entre as duas tecnologias.

Mesmo sem uma data ainda definida para o leilão do 5G, com a implantação do 5G DSS, a tecnologia estaria disponível para quem possui um aparelho, podendo ser utilizado sem a necessidade de mudança de chip ou plano. Segundo o diretor de Marketing da Claro, Márcio Carvalho, a intenção é procurar uma forma para o “5G chegar mais rápido e para mais gente”. O 5G DSS garante que, mesmo sem leilão, o cliente possa utilizar a tecnologia, qualificando o serviço após a realização do leilão do 5G.

Como funciona o 5G DSS?

A tecnologia implantada utiliza o recurso de compartilhamento de frequência, DSS, que permite assim o uso do espectro atual já designado. Ou seja, o 5G DSS utiliza a frequência e torres do 4.5G, permitindo que a Claro transforme a sua capacidade entre as tecnologias, baseado na necessidade de cada estação.

Para o usuário, a novidade proporciona uma entrega imediata de uma experiência que equivale à fibra óptica, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional. Para utilizar o 5G DSS é necessário ter um celular compatível. Os modelos que trabalham com o 5G atualmente são o Moto G 5G plus, da Motorola, o Motorola Edge e o Samsung Galaxy Note20 5G. O Iphone 12, que deve chegar ao Brasil logo mais, também possui a compatibilidade.

Bairros com 5G

Os bairros que foram escolhidos para a implantação da tecnologia 5G DSS em Porto Alegre são: Moinhos de Vento, Bela Vista, Mont Serrat, Jardim Europa, Petrópolis, Higienópolis, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Boa Vista, Rio Branco, Passo d´Areia, São João, Floresta, Centro, Auxiliadora, Menino Deus, Praia de Belas, Independência, Vila Ipiranga, Bom Jesus, Santana, Navegantes, Cidade Baixa, Azenha e Farroupilha.

