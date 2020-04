Notas Mundo México eleva nível de alerta após aumento acelerado de contágios

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

O México elevou, nesta terça-feira (21), o nível de alerta sanitário, diante do aumento acelerado de casos de contágio do novo coronavírus, informou o governo, que teme uma saturação do sistema hospitalar. O governo do México já registrou mais de 8,7 mil casos do novo coronavírus e estima que o pico de contágios ocorrerá entre os dias 8 e 10 de maio.

