21 de abril de 2020

A pandemia do coronavírus terá um impacto inédito na economia da América Latina, com uma queda de 5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) regional em 2020 – considerou a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), nesta terça-feira (21). A região da América Latina e do Caribe já acumulava sete anos de baixo crescimento, com média de 0,4% entre 2014 e 2019.

