Notas Mundo Dinamarca proíbe reuniões com mais de 500 pessoas até setembro

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

A Dinamarca, que está aumentando progressivamente as restrições relacionadas à luta contra o novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira (21) que não autorizará nenhuma aglomeração com mais de 500 pessoas antes de 1º de setembro. No início de abril, o governo dinamarquês tinha proibido totalmente que ocorressem eventos públicos durante o verão em seu país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo