Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

A ex-primeira-dama postou em seus stories do Instagram um recibo sobre as doações. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Michelle Bolsonaro disse ter doado a quantia de R$ 2.213,55 referente às moedinhas recolhidas no espelho d’água do Palácio da Alvorada à Vila do Pequenino Jesus, que fica no Distrito Federal, e atende 80 pessoas especiais.

A ex-primeira-dama postou em seus stories do Instagram um recibo sobre as doações e também um relato contando que as carpas morrem se ficam muito tempo fora do espelho, que precisou passar por limpeza.

Na “prestação de contas”, Michelle também postou um vídeo de um homem, que se denomina Jorginho, agradecendo as doações das “moedinhas do laguinho”. Porém, Jorginho diz que as moedinhas somaram R$ 2.281,00, ou seja, R$ 63 a mais do que consta no recibo apresentado da ex-primeira-dama.

Diz Jorginho:

“Meu nome é Jorginho, falo daqui da Vila do Pequenino Menino Jesus. Eu queria imensamente agradecer a senhora pelo carinho de ter doado as moedas que estavam lá no laguinho do Palácio da Alvorada. Deu R$ 2.281. Muitas pessoas generosas colocaram suas moedinhas lá e chegaram até a gente e vai fazer muita diferença no nosso dia-a-dia já que moramos com 84 pessoas especiais”.

Sem candidatura

A ex-primeira-dama afirmou na segunda-feira (6) que não tem a intenção de se candidatar a nenhum cargo eletivo no futuro. “Oposição, fiquem tranquilos”, escreveu em uma publicação no Instagram.

“Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo”, diz o post de Michelle.

A declaração de Michelle vem na esteira das especulações sobre o futuro dela após a derrota do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Informações veiculadas pela imprensa afirmam que ela é uma aposta do Partido Liberal (PL) para 2026 à Presidência da República.

Michelle chegou a ser cotada como candidata ao governo do Distrito Federal. Ela é brasiliense, de Ceilândia, e no ano passado demonstrou ser uma cabo eleitoral poderosa ao eleger Damares Alves ao Senado contra Flávia Arruda – considerada a favorita até então.

Chegou a ser especulado também que ela seria candidata ao Senado Federal por São Paulo com o apoio da máquina do estado sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Outro destino eleitoral cogitado foi o Senado pelo Rio de Janeiro, Estado no qual ela teria o suporte de igrejas que se alinham ao seu marido.

Michelle Bolsonaro diz que doou moedinhas retiradas do espelho d’água do Palácio da Alvorada