"28 anos com este aí. Amo Barack por seu sorriso, seu caráter e sua compaixão", disse Michelle Obama

A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, fez uma declaração de amor ao marido, Barack Obama, neste sábado (03). “28 anos com este aí. Amo Barack por seu sorriso, seu caráter e sua compaixão. Muito grata por tê-lo como parceiro em tudo o que a vida nos joga. E, este ano, temos um pedido para você – escolha uma pessoa em sua vida que pode não votar e certifique-se de que ela vai votar. Conte-nos sobre isso nos comentários! Essa é uma mensagem de aniversário das melhores. Amo você, Barack!”, escreveu ela, a menos de um mês da eleição presidencial americana.

A votação está marcada para o dia 3 de novembro e os americanos terão de escolhar entre o candidato democrata Joe Biden e seu opositor republicano Donald Trump.

Em agosto deste ano, Michelle contou em seu podcast que estava ‘lidando com o que chama de alguma forma de ‘depressão de baixo grau'”. A advogada e ex-primeira-dama americana conversava sobre saúde mental com a jornalista Michele Norris e contou que seu estado é “não apenas por causa da quarentena, mas por causa do conflito racial, e apenas vendo esse governo assistindo a hipocrisia disso, dia após dia, é desanimador”. A mulher de Barack Obama afirmou que o blues (estado melancólico) tem a ver com a situação atual dos Estados Unidos.

Ela falou sobre a agitação civil pela qual passa o país e a resposta do presidente Donald Trump a protestos e demandas, explicando que a situação está derrubando-a. “Não acho incomum nisso. Devo dizer que acordar com as notícias, acordar com a forma como esse governo respondeu ou não, acordar com mais uma história de uma Homem negro ou negro, de alguma forma, desumanizado, ferido, morto ou acusado falsamente de algo, é exaustivo. E levou a um peso que não sinto na minha vida há algum tempo”, desabafou Michelle.

A ex-primeira-dama ainda contou que, para lidar com essa fase, tem procurado se manter conectada com amigos e a família. Michelle e Barack são pais de Malia, de 22 anos, e Sasha, de 19.

