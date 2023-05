Tecnologia Microsoft disponibiliza buscador com ChatGPT para todos os usuários

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Bing Chat já conta com mais de 100 milhões de usuários ativos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Microsoft lançou recentemente uma atualização para seu mecanismo de busca, o Bing com ChatGPT, que agora está disponível para todos os usuários sem a necessidade de uma lista de espera. A Microsoft desenvolveu essa nova ferramenta com a inteligência artificial GPT-4, a qual proporciona uma experiência mais completa e interativa para os usuários. Embora não seja obrigatório, recomenda-se o uso do navegador Edge para acessar todos os recursos do Bing Chat. Além disso, alguns recursos são exclusivos para aqueles que utilizam o software Edge.

Recomenda-se também fazer login em sua conta da Microsoft para salvar o histórico de conversa e demais detalhes entre diferentes dispositivos.

Em apenas três meses desde o lançamento, o Bing Chat já conta com mais de 100 milhões de usuários ativos e o aplicativo para smartphones do navegador Edge teve um aumento de instalações quatro vezes maior do que antes da novidade estrear. Foram mais de meio bilhão de chats e 200 milhões de imagens produzidas com o Bing Image Creator.

Além disso, a Microsoft anunciou cinco novidades para o novo Bing, incluindo respostas com vídeos, reservas em restaurantes, escolha de tom na criação de documento e a possibilidade de salvar o histórico de conversa.

O suporte multimodal é uma das novidades que permite que a inteligência artificial envie respostas aos usuários com fotos e links de vídeos do YouTube para uma melhor explicação.

O Bing com AI também permite a criação de tabelas e gráficos formatados e a leitura de imagens enviadas pelos usuários para o chat. Para utilizar o Bing Chat, basta clicar no ícone do Bing no navegador Edge e começar a interagir para receber respostas da inteligência artificial.

2023-05-07