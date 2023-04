Tecnologia Microsoft é condenada por bloqueio de arquivos hospedados na nuvem

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Devido à impossibilidade de recuperação dos arquivos por parte da Microsoft, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos. Foto: Reprodução Devido à impossibilidade de recuperação dos arquivos por parte da Microsoft, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por vislumbrar abuso de direito por parte da empresa de tecnologia, a 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da Microsoft a restabelecer o acesso de um usuário a arquivos hospedados na nuvem, além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 5 mil.

Consta dos autos que a Microsoft bloqueou o acesso do autor a serviços contratados, entre eles o armazenamento de arquivos na nuvem, por suposta violação dos termos de uso no compartilhamento de uma imagem. Mesmo diante de seguidas tentativas de contato, a empresa não solucionou o problema, o que levou ao ajuizamento da ação.

Em seu voto, a relatora do recurso, desembargadora Ana Lucia Romanhole Martucci, disse que, por não terem sido apresentadas provas da violação apontada pela Microsoft, “não é possível admitir como válida a conduta da apelante de excluir a conta do autor, e os documentos e serviços a ela vinculadas”.

Em relação aos danos morais, a magistrada destacou que o autor foi privado de ter acesso a instrumentos essenciais para o exercício de sua profissão, sendo “cabível a indenização pela aflição de não conseguir prestar os trabalhos para que foi contratado, estando todas as fotos e dados de clientes em arquivo que não podia acessar”.

“Presente também o nexo causal, já que o dano moral foi causado pela ilegítima exclusão do registro do autor. Assim, é patente o sentimento do autor de inferioridade, tristeza e humilhação diante da busca interminável de resolver o imbróglio, sendo tratado com desídia pela ré após reiteradas tentativas de resolução administrativa”, afirmou a magistrada.

Devido à impossibilidade de recuperação dos arquivos por parte da Microsoft, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, a ser apurada na fase de cumprimento da sentença. A decisão foi tomada por unanimidade.

Lucro

A Microsoft encerrou o primeiro trimestre de 2023 com um lucro líquido US$ 18,3 bilhões, acima das projeções do mercado.

O resultado corresponde a um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita da Microsoft entre janeiro e março deste ano teve alta de 7%, para US$ 52,9 bilhões, também acima das projeções dos analistas (que estimavam uma cifra de US$ 51 bilhões).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/microsoft-e-condenada-por-bloqueio-de-arquivos-hospedados-na-nuvem/

Microsoft é condenada por bloqueio de arquivos hospedados na nuvem

2023-04-27